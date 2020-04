Olya Abramovich, l'amore per il vestirsi poco e per il Bel Paese

Di cognome fa Abramovich ma, precisiamo subito, non è parente di Roman con il quale condivide appena le origini russe. Olya è una influencer molto conosciuta e stimata nel suo 'settore' che può contare su un seguito di due milioni di followers. Pur non avendo punti di contatto con il magnate russo padrone del Chelsea, Olya trova comunque modo di fare parlare di sé con stories conturbanti sul suo profilo personale. Come spesso accade alle influencer, anche la signorina Abramovic ha creato una linea di abbigliamento. Considerati gli scatti che pubblica quasi quotidianamente, immaginiamo che abbia risparmiato sui tessuti. Una scelta aziendale che quanto mai si addice a questi momenti di crisi. Il tutto, comunque, per la gioia dei fans. Noi italiani apprezziamo comunque tutte gli stranieri che come Olya dimostrano grande amore e attenzione per il nostro paese. Oggi e in futuro

