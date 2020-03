Ognuno ha la sua Croce, sexy Sara la vorrebbero tutti

La abbiamo già notato e dunque ci si ripete. La più bella è lei. Sara Croce lontana dagli schermi TV dopo la pausa da CoronaVirus per il programma Avanti Un Altro con tutta la squadra di Bonolis, non mette in pausa la sua attività Social. Fare un passaggio dalla time-line della Bonas vale sempre la pena. L'ultimo scatto lo ha ripescato forse da qualche archivio digitale, senza però andare troppo indietro nei suoi 22 anni. In ginocchio, in probabile stanza d'albergo, con indosso un body nero. Sgambato. Molto sgambato su un bacino che regge le gambe splendide e lunghissime della bionda soubrette. 1.82 di corpo perfetto. Il popolo in lockdown apprezza.

