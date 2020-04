Nilufar Addati: sexy senza freni in cucina, stuzzica l'appetito dei fan

Chi non vorrebbe una cuoca così? Jeans, reggiseno vedo-non vedo di pizzo nero, mestolo in mano. Così Nilufar Addati svela la pietanza del giorno: pasta e patate, preparata con le dolci mani dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che si diverte ai fornelli al grido di #iorestoacasa e poi spiega: "No, non cucino in reggiseno. È che sto facendo la quarantena con Simone Stinà - suo fotografo di fiducia - che mi obbliga a posare". Non può mancare il commento ironico dell'amica webstar, Valentina Vignali: "Ma quelle polpette le ha cucinate lei? Sembrano ben fatte", scherza l'ex gieffina in riferimento al suo décolleté. Ma ifan hanno già l'acquolina in bocca.

