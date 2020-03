Nicole Mazzocato: balletto hot davanti allo specchio... ma occhio all'asciugamano!

Cronaca di un incidente sexy... sfiorato. Ebbene sì, questa quarantena sta veramente mettendo alla prova anche gli animi più integri. E quando le energie scarseggiano lo scoop è dietro l'angolo. Nicole Mazzocato da sfogo all'"esaurimento totale da terza settimana di quarantena": agita i capelli e le sue generose sinuosità davanti allo specchio, scimmiottando Madonna sul ritmo della sua hit "Vogue". L'obiettivo del suo smartphone segue le movenze sensuali rischiando di riprendere quello che in un attimo, da #strikeaposechallenge, si sarebbe potuto trasformare in uno striptease tango erotico quanto involontario. Ma l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si salva in corner, prontamente recupera che innocentemente si stava per sfilare dal suo seno procace per mandare in tilt i social.

