Negramaro, fiocco azzurro per Lele Spedicato e Clio Evans: è nato il figlio Ianko

Mesi di paura e sofferenza e un'emorragia celebrale che poteva portarlo alla morte a settembre, ma Emanuele Spedicato ha vinto la sua battaglia e per lui, giovedì 15 novembre, è arrivata una bella notizia. È infatti nato Ianko, figlio del chitarrista dei Negramaro e di sua moglie Clio Evans, che ha festeggiato la nascita postando una foto delle loro tre mani intrecciate su Instagram. Sotto l'immagine la scritta: "Abbiamo fatto il 'triplo salto vitale'!!! Evviva Ianko, evviva Lele e Clio ... Evviva tutte le nostre nuove vite!".



Dopo un lungo ricovero a Lecce, in rianimazione, Lele Spedicato ha finalmente lasciato l’ospedale "Vito Fazzi" per un periodo di riabilitazione. I Negramaro lo stanno aspettando a braccia aperte e hanno rimandato il loro tour “Amore che torni”.



Proprio Clio Evans, sabato 10 novembre, aveva fatto scalpore con un post su Facebook nel quale svelava di essere stata operata come suo marito. Capelli lunghi da un lato, testa rasata dall'altro e una grande cicatrice in prima vista vista.



Prima Stella, poi Ianko. La nascita arriva pochi giorni dopo quella di Stella, figlia del cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e di Ilaria Macchia. Stella è nata a Roma lo scorso 3 novembre alle 2.35 di mattina. Anche suo padre, come Clio Evans, l'aveva omaggiata su Instagram con la scritta "Benvenuta amore mio".



