Natale a casa 'Ferragnez' arriva prima: luci ovunque e un abete gigante per il piccolo Leo

A casa dei Ferragnez il Natale è arrivato in anticipo. Un po' per far felice il piccolo Leo, un po' per via del lockdown (e in parte perché si tratta di una pubblicità sponsorizzata) Chiara Ferragni e Fedez hanno già decorato la loro super casa milanese con luci e alberi di Natale. Le foto fanno invidia alle decorazioni della Casa Bianca: led azzurri e rossi, ghirlande ovunque e un abete gigante in salotto.

