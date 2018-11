Nadia Toffa ricomincia la chemio: "Grazie ai medici per il sostegno e i sorrisi"

Nadia Toffa ha ripreso le cure e continua la sua battaglia contro il cancro. Con una foto su Instagram, la 'Iena' ha comunicato ai suoi follower che ha ricominciato la chemioterapia. Seduta su un letto di ospedale ha scritto: "Che bravi gli infermieri e i medici tutti, rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi. Grazie a loro e grazie a voi per il vostro supporto! È fondamentale. Vi abbraccio forte"

La comunicazione era arrivata la sera prima, con un' postata sul social network in posa da rocker prima di uscire con gli amici: "Buonasera! Domani faccio terapie! Quale miglior modo per non pensarci se non uscire con amici! Vi piace il look “MONSTER”?? buona serata ragazzi belli, vi bacio".

Toffa, lo scorso 2 dicembre, era svenuta in un albergo a Trieste. Subito il ricovero in ospedale, il silenzio e l'apprensione per la conduttrice del programma di Italia 1. Dopo quel malore aveva scoperto di avere un cancro e l'annuncio della malattia era arrivato in diretta tv davanti alla telecamere, lo scorso 12 febbraio.

