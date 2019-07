Monica Bellucci a F: "Io e Nicolas ci siamo lasciati ma resteremo amici"

L'attrice è la protagonista della cover del settimanale femminile di Cairo Editore in edicola domani. Nell'intervista esclusiva Monica rivela la rottura con lo scultore parigino Nicolas Lefebvre: "Il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista"

Monica Bellucci è la protagonista della cover di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. Nell'intervista l'attrice dà la notizia, in esclusiva mondiale, della fine dell'amore con Nicolas Lefebvre, lo scultore parigino con il quale è stata legata all'incirca per un anno. Gelosissima della sua vita privata, dopo il divorzio da Vincent Cassel non aveva mai ufficializzato nuove relazioni fino alla “paparazzata” con il bell'artista dalla chioma fluente, 18 anni meno di lei. La coppia era poi venuta allo scoperto lo scorso maggio, durante il Festival di Cannes: un ballo, sorrisi, il ritratto di un uomo e una donna all'apparenza innamorati e affiatati. Ma qualcosa subito dopo si è rotto perché oggi a F Monica dichiara: «Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita».

Uno scoop che la direttrice Marisa Deimichei commenta così: «In un momento in cui la stampa sta soffrendo, F compie 7 anni e consolida uno splendido risultato: rimane il settimanale femminile di target alto più venduto in edicola con una diffusione in crescita continua. Anche i personaggi e le celeb se ne rendono conto e ci scelgono per le dichiarazioni più delicate perché sanno che le tratteremo con garbo ed eleganza».

