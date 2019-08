Milla Jovovich a 43 anni incinta della terza figlia: "Vivo fra gioia e terrore"

di Laura Carcano

"Gioia completa e terrore assoluto". Sono i sentimenti che ha provato Milla Jovovich scoprendo di essere incita a 43 anni. Il 'diario' delle sue emozioni, di fronte alla notizia della sua terza gravidanza, l'attrice che ha già due figlie, lo ha affidato a un lungo post su Instagram.

L'interprete della saga di 'Resident Evil'l alle spalle ha una brutta esperienza, una interruzione di gravidanza di emergenza. Era incinta di quattro mesi e mezzo quando è accaduto, mentre era sul set di un film in est Europa."A causa della mia età e dopo un aborto - scrive Milla raccontando gli inizi della sua terza gravidanza - non volevo attaccarmi troppo presto a questo potenziale bambino. Ovviamente non è stato divertente e negli ultimi mesi sono stata sulle spine con i miei familiari in attesa che arrivassero una serie di risultati di diversi test. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo negli studi medici".

L'attrice ha potuto alla fine tirare un sospiro di sollievo: "Per fortuna va tutto bene. E abbiamo scoperto che siamo stati benedetti con un'altra ragazza! Comunque, augurate a me e alla mia piccola buona fortuna". La risposta dei follower è stata immediata: tra baci e cuori il sostegno non è mancato alla star del cinema che ha postato una sue bella foto in cui mostra di essere in dolce attesa, con una posa di profilo, senza rinunciare all'eleganza sensuale di un abito scuro con un gioco di 'vedo non vedo' sul corpetto.

Con l'Independent l'attrice tempo fa si era confidata sull'interruzione di gravidanza subita nel 2017. "Il ricordo di ciò che ho passato e di quello che ho perso sarà con me fino al giorno in cui morirò", aveva spiegato. "Sono precipitata in una spirale di depressione e ho dovuto lavorare molto per uscirne. Ho ancora incubi a riguardo. Per fortuna sono riuscita a ritrovare la strada, senza ricorrere ai farmaci", ha raccontato. Milla Jovovich, che è solita pubblicare su Instagram scatti della sua vita di famiglia in una bacheca molto variegata dove si mostra anche quando fa fitness, nel 1997 si è sposata con il regista francese Luc Besson. Per poi riaccasarsi con il regista e produttore Paul W.S.Anderson, con cui ha le sue due figlie, di 11 e di 4 anni.

