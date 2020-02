Miley Cyrus provoca ancora, a seno scoperto su Instagram

Miley Cyrus "fuori di seno" su Instagram. La cantante ha postato uno scatto sul suo profilo ufficiale che mostra un piccolo incidente sexy che le è capitato durante un'uscita pubblica, in occasione della settimana della moda di New York. "Scorrete a destra, ma fatelo in fretta - scrive l'ex bambina prodigio - prima che Instagram rimuova questo post". Nella foto incriminata infatti si vede chiaramente il capezzolo del seno sinistro dell'artista.

