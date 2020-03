Mila Suarez nuda sotto il cappotto esorta: guarda il sole dietro le nuvole

Zigomo affilato, labbra amaranto e un cappotto azzurro annodato in vita come un copricostume a coprire poco e senza il costume. 31 anni e una bellezza ambrata che le sue origini marocchine le hanno regalato, Mila ammicca all'obiettivo. Lo sguardo è quello sapiente e consapevole che ogni modella è capace a esprimere, un corpo pressochè perfetto fanno il resto. D'altro canto se n'era accorto per primo l'occhio attento di Fabrizio Corona quanto fosse la carica di sex appeal della ragazza, che da allora ha fatto strada passando da Uomini e Donne, vari altri programmi TV, una relazione con l'attore di soap Andrea Belli e la partecipazione al GF 2019. Ora è qui, a esortare il suo pubblico a resistere in questi tempi di reclusione e preoccupazione. Con parole scelte per incoraggiare ed un topless esibito per ricordare la bellezza della natura: guarda il sole dietro le nuvole. Sempre

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata