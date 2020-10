Michelle Hunziker trasformista... Con incidente finale

Un video da trasformista per Michelle Hunkizer, che su Instagram ha pubblicato le immagini mentre balla a ritmo di musica e si cambia d'abito... Con incidente finale. "Ragazzi, ci ho provato anch’io a fare quei video dove si cambiano velocemente... poi come al solito è finito tutto in vacca" ha scritto Hunziker: alla fine del video si ritrova con pezzi di abiti diversi addosso. Con l'ironia che la contraddistingue, conquista i fan.

