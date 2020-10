Michelle Hunziker, infallibile nei lanci con le palline da ping pong... Ma sotto sotto c'è il trucco!

Michelle Hunziker posta su Instagram un video nel quale 'fa centro' con delle palline da ping pong in un calice molto distante. Sembra una tiratrice infallibile... Ma c'è il trucco. "Ecco cosa si nasconde dietro i super video che trovate sui social" spiega Hunziker nel suo post: dall'altra parte della telecamera c'è un aiutante che posiziona le palline nel bicchiere ma non viene ripreso dalla telecamera. I lanci di Hunziker non vanno affatto a segno: anzi, uno colpisce in pieno l'aiutante.

