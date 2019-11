Mercedesz Henger nuda nella vasca da bagno: fan in delirio su Instagram

La showgirl mostra senza paura le sue forme in Rete, pioggia di like su Instagram

Mercedesz Henger senza veli e sempre più audace sui social. Dopo la lite con la madre Eva per via delle presunte violenze del fidanzato, la showgirl italiana, ex naufraga sull'Isola dei Famosi, posta uno scatto hot sul suo profilo Instagram immersa nella sua vasca da bagno piena di schiuma, mentre copre il seno con le mani.

