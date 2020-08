Meghan Markle compie 39 anni, gli auguri di William e Kate

I Duchi di Cambridge postano una foto della cognata sul loro profilo ufficiale Instagram per scacciare le voci sui presunti attriti nella Royal Family

Primo compleanno da ex membro senior della Royal Family per Meghan Markle. La duchessa del Sussex, nata il 4 agosto 1981, spegne 39 candeline. Su Instagram sono comparsi di buon mattino gli auguri dei Cambridges alla cognata, a corredo di una foto della moglie di Harry. Una mossa che sembra voler scacciare le voci sempre più insistenti di una rottura dei rapporti tra il principe William e il fratello, alimentate anche dalle anticipazione di una biografia non autorizzata di Harry e Meghan.

