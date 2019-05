Meghan maniaca del controllo: la bambinaia di Archie si licenzia

Meghan Markle vuole avere tutto sempre sotto controllo, in modo ossessivo: per questo una baby sitter che era stata assunta per occuparsi del piccolo Archie si sarebbe licenziata. A riportarlo sono i tabloid britannici, citando fonti anonime secondo cui la ex attrice statunitense di 37 anni "non lascia che nessuno stia da solo con Archie, ignora qualsiasi aiuto" e "sinora nessuno oltre a lei si è occupato del bambino". Nemmeno, a quanto scrive il settimanale di gossip, le tate assunte per prendersene cura. Il nuovo membro della famiglia reale è nato il 6 maggio ed è settimo nella linea di successione al trono.

In realtà non è noto se la coppia reale abbia scelto di avere del personale incaricato di occuparsi del suo primogenito, sottolineano alcune testate, ma la fonte che ha parlato con il tabloid ha detto che una bambinaia si sarebbe licenziata dopo che le sarebbe stato impedito di avvicinarsi al bebè. L'unica persona oltre alla duchessa di Sussex che avrebbe potuto prenderlo in braccio, sinora, sarebbe stata sua madre Doria: "Glielo lascia tenere soltanto per un minuto, letteralmente corre in doccia e poi ne esce per riprenderlo".





