Meghan compie 38 anni, il principe Harry: "Buon compleanno alla mia fantastica moglie"

Di Laura Carcano

"Buon compleanno alla mia fantastica moglie, grazie per esserti unita a me in questa avventura. Con amore, Harry". Un 'Happy birthday' coronatissimo ma social, dolce e romantico, da parte del principe Harry per la sua bella Meghan che compie 38 anni. Un augurio affidato all'account Instgram ufficiale dei duchi di Sussex apparso alle 9 del 4 agosto, corredato di una foto della ex star del cinema con un abito-camicia blu cielo che le illumina il viso. Una bella e solare immagine della duchessa scattata a Tonga durante il primo tour reale a ottobre col suo consorte.

'Buon compleanno' social sì per Meghan Markle, con migliaia di 'mi piace' (oltre 500mila dopo sole 5 ore circa dalla pubblicazione), ma senza trascurare la forma e il titolo: perchè il testo recita anche "Auguro a HRH la duchessa di Sussex un felice compleanno", dove 'HRH' sta per sua altezza reale. E questo non è certo un dettaglio. Soprattutto alla luce del fatto che sull'account di Kensington Palace la famiglia reale fa i suoi di auguri, postando una foto con William e Kate insieme a Harry e Meghan. Fa eco l'account della Royal Family: "happy Birthday to The Duchess of Sussex. The Duchess was born on this day in 1981". A corredo una foto informale dei duchi di Sussex in tenuta informale, polo e t-shirt.

Tra i tanti auguri 'borghesi' di moltissime persone comuni per il primo compleanno di Meghan da 'mamma a corte', anche quelli della sua amica, la stylist e wedding planner Jessica Mulroney: "Buon compleanno, bella". Messaggio social di auguri anche da Edward Enniful, direttore di Vogue Uk, dove la duchessa sarà coinvolta come 'guest editor' da settembre nelle vesti di neo giornalista, dopo l'esperienza da neostilista con una capsule collection charity a favore di una onlus che sostiene le donne che si affacciano sul mercato del lavoro.

