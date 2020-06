Megan torna a fare giochi proibiti

La modella influencer inglese promuove sex toys: "Ecco come farsi fare l'occhiolino dai ragazzi"

L'esplosiva modella Megan Barton Hanson posta su Instagram una nuova foto hot: l'occasione è la promozione di un brand di sex toys di cui è testimonial. La 26enne britannica con indosso un intimo mozzafiato su uno sfondo rosso scrive ammiccante, giocando sulla rima in inglese: "Rosa per farsi fare l'occhiolino dai ragazzi". La ex ragazza birichina del reality 'Temptation Island', con oltre 1 milione e 700mila fan è sempre più uno dei nomi caldi del web.

