Maxi calendario For men 2019: il video del backstage con Manuela Ferrera è tra i più visti

Boom di visualizzazioni su gazzeta.it. I 13 scatti in edicola a novembre con il mensile maschile più venduto in Italia. Main sponsor Keyjey Dnm​​​​​​​

Dopo aver catturato l’attenzione di Cristiano Ronaldo, le curve di Manuela Ferrera stregano anche i lettori di gazzetta.it, dove il video del backstage risulta tra i più visti della settimana. La ex meteorina è la bellezza italiana protagonista dei 13 scatti (copertina e 12 mesi) realizzati dal fotografo Enrico Ricciardi per il maxi calendario 2019 di For men magazine, il mensile maschile leader in Italia edito da Cairo Editore e diretto da Andrea Biavardi.

Main sponsor per il maxi calendario 2019 di For men magazine 2019 è Keyjey Dnm, brand sempre alla ricerca di dettagli, tendenze e originalità, con uno stile in cui la tradizione sartoriale e la modernità del capo “jeans and streetwear” siano in simbiosi. L’azienda, nata negli anni ‘90 da una lunga tradizione familiare, ha come obiettivo primario quello di creare un prodotto di qualità ad un costo sostenibile per un pubblico maschile sempre più esigente e attento ai particolari: un orientamento che ha permesso alla realtà campana di affermarsi sul mercato nazionale, oltre ad affacciarsi a quello internazionale legato sempre più allo stile made in Italy.

A pochissimi giorni dall’uscita in edicola, il calendario ha un tale successo diffusionale e mediatico che l’editore ha deciso di lanciare un nuovo calendario per celebrare i 15 anni dalla nascita di For Men. La tiratura complessiva del magazine è di 100.000 copie.

A supporto dell’iniziativa è attiva una campagna multi-media su La7, Gazzetta dello Sport, Tutto sport, Radio RMC Sport e le testate Cairo Editore.

Il maxi calendario 2019 di For men magazine fa sognare i lettori dal 2003, anno di nascita del periodico e continua a valorizzare la bellezza e la passionalità delle donne dello show business. Anno dopo anno, sulle pagine del calendario, si sono succedute tante incantevoli donne: Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Raffaella Fico, Claudia Galanti, Magda Gomez, Francesca Lodo, Veridiana Mallmann, Carolina Marconi, Dayane Mello, Nina Moric, Antonella Mosetti, Cecilia Rodriguez, Mariana Rodriguez, Sara Varone, Raffaella Modugno e Ria Antoniou.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata