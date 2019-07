Matteo Salvini e Francesca Verdini, luna di miele hot al mare

Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato. Le foto in esclusiva sul numero di mercoledì 24 luglio di "Diva e donna"

È lo scoop più atteso dell'estate: la luna di miele “hot” di Matteo Salvini con la compagna Francesca Verdini. In edicola - il settimanale di Cairo Editore diretto da Angelo Ascoli - in esclusiva le immagini della prima vacanza di coppia del vicepremier e ministro dell'Interno in compagnia della figlia di Denis Verdini.

Nel mare di Milano Marittima è un tripudio di baci e coccole da fidanzatini. Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato ma lui si è lanciato in una storia che in soli quattro mesi sta bruciando le tappe e brucia... di passione.

