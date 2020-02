Maria Luisa Jacobelli, quando il calcio è una meraviglia

di Byron

“Mio Dio, non ho parole”. Mai sintesi su Instagram fu più azzeccata di quella lasciata da un follower a commento dell’ultima immagine postata da Maria Luisa Jacobelli. La giornalista sportiva, volto (e corpo) del canale Top Calcio 24, non è certo nuova a scatti generosi per i suoi fans, ma stavolta l’impatto visivo è una sberla che umilia le tante showgirl e starlette che cercano notorietà mostrandosi sui social. Una foto in costume dove il costume lo si nota solo in seconda battuta, dopo qualche minuto. Anche se l’obiettivo è proprio quello di publicizzare un marchio della moda mare, gli occhi vengono sequestrati dall’avvenenza e il décolleté della giovane commentatrice tv. Ventotto anni, figlia del noto giornalista sportivo e direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, Maria Luisa non solo è di una bellezza mozzafiato ma essendo cresciuta a pane e calcio è una professionista di riconosciuto talento.

Di sport ne capisce e parecchio e la sua stella è in assoluta ascesa. La concorrenza, pur agguerrita, è avvertita: “Non c’è partita – scrive definitivo uno dei 120 mila ammiratori Instagram – Diletta Leotta te spiccia casa”

