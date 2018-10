Manuela Ferrera: "Col mio corpo ho sedotto anche Cristiano Ronaldo"

"Ronaldo mi ha detto: sei molto bella", Manuela Ferrera si confida, in esclusiva, sul numero di "DIVA E DONNA" in edicola domani. Nelle sue esclusive rivelazioni al settimanale di Cairo Editore diretto da Angelo Ascoli: la bomba sexy bresciana con il suo corpo scultoreo, ha sedotto anche Cristiano Ronaldo.

“Tramite un amico comune che gli ha lasciato il mio numero, Cristiano mi ha contattata: ci siamo scambiati qualche messaggino sul cellulare. Lui voleva farmi i complimenti perché aveva visto il mio servizio fotografico uscito proprio su For Men” - rivela a “DIVA E DONNA” la protagonista del nuovo maxi-calendario 2019 in uscita a novembre con “FOR MEN”, mensile maschile leader di mercato.

Chat con il sex symbol del calcio per l’ex meteorina del Tg4: “Mi ha detto: ‘Sei molto bella’. Mi ha lusingato ricevere i complimenti da un uomo come lui, sempre circondato da donne stupende ed è il mio prototipo di bellezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata