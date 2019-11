Ludovica Pagani senza veli per il suo calendario. Su Instagram un'anticipazione

Ludovica Pagani dà appuntamento ai fan: mercoledì 27 novembre uscirà il suo calendario per 'Chi' e 'Tv Sorrisi e Canzoni'. "Sono così orgogliosa di questo progetto al quale stiamo lavorando da più di un anno, con un team pazzesco", ha scritto la sexy influencer italiana sul suo profilo Instagram postando una foto a seno nudo, che fa già sognare i fan. Il 4 dicembre l'evento alla Terrazza Aperol in Piazza Duomo a Milano per incontrare i suoi supporter. "Non vedo l’ora di vedervi tutti e a chi porterà il calendario potrò fare una dedica speciale!", è il messaggio di Ludovica.

