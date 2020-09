Ludovica Pagani prende il sole: relax hot sulla sdraio

Ludovica Pagani non delude gli oltre 2,6 milioni di follower che su Instagram ogni giorno ricoprono di like e commenti le sue foto. A scatenare i fan, questa volta, è una foto in costume dove è sdraiata a prendere il sole sul terrazzo di casa. Invasione di cuori in pochissimo tempo confermando il ruolo di reginetta di Instagram. La conduttrice sfoggia un outfit davvero affascinante: un due pezzi aderente che mostra le sue grazie baciate dal solo lasciando poco all'immaginazione e, di fatto, stregando i fan. "Oggi relax" scrive la bella Ludovica mandando i followers in delirio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata