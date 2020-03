Ludovica Pagani, omaggio sexy a Flashdance: il Web la incorona regina dei social

Quarantena, sì. Ma mai essere banali. Le influencer non rinunciano a quel tocco di sensualità che infarcisce di scatti da capogiro le proprie bacheche. Non è da meno lei, astro splendente di Instagram, Ludovica Pagani . Reduce dal successo del suo primo calendario osè, la stellina dei social, che ora spopola anche su TikTok, posta un nuovo scatto in cui mostra un prezioso collier, appoggiato sul seno procace faticosamente trattenuto da un body di pizzo nero. "Continua a danzare come se non avessi scelta", scrive la Pagani citando 'Physical', nuovo brano di Dua Lipa. Chi nella foto intravede un omaggio sexy a Flashdance, film cult anni Ottanta. Chi ironizza sul suo ottimo acquisto, il termosifone, che beato godrà di una prospettiva stuzzicante. Ma tutti i fan sembrano essere d'accordo sullo stesso tema: è lei "la Regina" delle influencer.

