Ludovica Pagani mette a nudo il calcio

Luci a San Siro domenica per il Derby tra Inter e Milan, ma sui social le attenzioni sono state tutte per Ludovica Pagani. La sexy influencer, prima dell'inizio del match, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra senza veli e con le guance dipinte con i colori delle due squadre di Milano. "Secondo voi come finirà questa sera il derby Inter-Milan? Indovina il risultato esatto + primo marcatore e vinci un video saluto + sorpresa in ig", ha scritto lei nella didascalia della foto.

Il primo a commentare, tra i fan scatenati, è stato il rapper torinese, amico della webstar, Vito Shade che ironicamente ha azzardato l'esito del match: "2 pere a zero direi". Il risultato sul campo poi è stato diverso con il 4-2 in rimonta per i nerazzurri. Chissà se poi qualche follower ha azzeccato lo score e se ha effettivamente ricevuto il regalo da Ludovica.

