Ludovica Pagani è super sexy anche in bianco e nero

Ludovica Pagani posta un nuovo scatto sexy in bianco e nero per la nuova linea Guess Jeans che fa impazzire i fan. Nella foto la 24enne regina dei social, fresca di calendario senza veli con "Tv Sorrisi e Canzoni" e "ChiMagazine" già sold out, scherza su Instagram, provocando i follower in reggiseno nero che evidenzia le sue forme prorompenti: "Indovinate chi ha bisogno di aiuto?", scrive la Pagani con sguardo sensuale di fronte a una macchina in avaria.

