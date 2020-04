Lucia Javorcekova, smorfia e décolletè: il giochino hot da quarantena

Per il popolo del Web che si scopre appassionato dello stare in forma, c'è chi se ne intende e sa come intrattenere i propri fan dopo un'intenso pomeriggio di allenamenti. Abbassando le temperature? Tutt'altro. A contendersi lo scettro per lo scatto più bollente della quarantena sono le influencer, tra cui spicca Lucia Javorcekova, nota al pubblico nostrano per il suo décolleté esplosivo. Sono proprio le forme generose della modella slovacca protagoniste di un giochino di specchi ad alto tasso erotico. La 30enne webstar, dopo la quotidiana sessione di workout, ha postato nelle sue Instagram Stories un selfie con la profonda scollatura in primo piano e sullo sfondo la propria silhouette riflessa in una posa accattivante. Piovono cuoricini, come di consuetudine, mentre i fan ne sono sempre più certi: la sua sensualità è "strepitosa".

