Liam Gallagher rivela: "I miei due figli stanno per formare una band"

Il cantante ex Oasis racconta l'intenzione di Gene e Lennon di costituire un gruppo musicale: "Non so ancora chi canterà, sono curioso"

Liam Gallagher ha rivelato in un'intervista a Humans Of XS Manchester podcast che i suoi due figli Gene e Lennon vogliono formare un gruppo musicale, come riporta Nme. "Si stanno studiando a vicenda da una parte all'altra della stanza. Gene ha una piccola band e anche Lennon ha il suo gruppetto e stanno lavorando all'idea di fare qualcosa insieme", ha spiegato l'ex frontman degli Oasis. "Entrambi suonano la chitarra, e non li ho ancora sentiti cantare, quindi sarà una sorpresa quando apriranno le loro bocche e mi faranno sentire qualcosa", ha aggiunto il cantante di Manchester. La musica di Lennon ha qualcosa dei Verve,abbastnaza tranquilla mentre lo stile di Gene è più diretto, alla Arctic monkeys, diciamo", ha affermato ancora Gallagher. Lennon ha 19 anni ed è figlio della prima moglie Patsy Kensit mentre Gene ne ha 18 ed è nato dalla relazione di Liam con Nicole Appleton delle All Saints.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata