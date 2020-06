Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi debutta come modello di intimo

Studente in ingegneria meccanica, il suo sogno sarebbe diventare un esperto di motori. Il vent'enne figlio del Re dell'hard e della bellissima Rozsa Tassi ha recentemente rivelato in un intervista a un settimanale come avesse da bambino scoperto il mestiere particolare di mamma e papà. In casa a Budapest insieme al fratello, Leonardo avrebbe trovato un DVD con soggetto Tarzan e pensando fosse un cartone lo avrebbe messo nel lettore video. I protagonisti erano i miei genitori, ha raccontato con ironia il giovane.

