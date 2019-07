Le rose di Boateng per la sua Melissa

Un enorme mazzo di rose rosse insieme al cuore scarlatto di Kevin Prince Boateng. La foto sul profilo Instagram di Melissa Satta fuga ogni dubbio: i Satteng sono tornati insieme ed è puro amore, pare. Già da qualche tempo i due postavano scatti di vita insieme, serate, appuntamenti, frasi laconiche. Nulla di certo, nulla di ufficiale o di confermato. Piena armonia ritrovata evidentemente non solo per il bene del piccolo Maddox.

L'intesa e l'intimità tra la showgirl e il calciatore erano state d'altro canto immortalate qualche giorno fa in un servizio fotografico pubblicato da Oggi, scatti presi a bordo di uno yacht in Sardegna e che lasciavano poco spazio ai dubbi. Una crisi lampo quindi. Dopo 8 anni ed un figlio insieme Melissa e Kevin si erano separati lo scorso inverno, a gennaio le prime voci, poi la scomparsa dai profili social di lei del doppio cognome e quindi ad aprile l'intervista in cui l'ex velina confermava: è finita. Mai dire mai

