Lato b o décolléte? Emily Ratajkowski sceglie gli scatti più sexy per la nuova campagna

Emily Ratajkowski stuzzica ancora una volta i fan pubblicando una serie di scatti in anteprima per la nuova campagna della sua linea di costumi e intimo femminile. Questa volta la 28enne, nata a Londra da genitori californiani, famosa per il suo fisico mozzafiato, non si è limitata a postare qualche anticipazione del suo ultimo shooting fotografico. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Ratajkowski appare un mosaico di nuovi scatti, in diverse pose tutte molto sensuali, in cui sfoggia la sua forme mozzafiato, rendendo note anche alcune delle sue scelte, segnando con una "x" nera le foto "scartate" per la promozione della prossima linea di bikini, pronta a spopolare tra i fan.

