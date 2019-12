Lady Ronaldo sensuale in vasca da bagno, fan in visibilio

Lady Ronaldo sconvolge i fan con una foto inaspettata sul suo profilo social: con un vestito marrone che lascia poco all'immaginazione e una coroncina in testa Georgina è distesa in una vasca da bagno riempita d'acqua e non ha paura di mostrare ogni centimetro delle sue lunghe gambe. Non mancano i commenti amorevoli dei fan, che la definiscono "divina" e una "queen".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata