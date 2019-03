Lady Gaga incinta di Bradley Cooper? Ecco come risponde la cantante

Lady Gaga ha risposto alle indiscrezioni pubblicate dalla rivista di gossip statunitense Star, secondo cui la popstar newyorkese aspetterebbe un figlio, o dall'ex fidanzato Christian Carino o dal suo partner cinematografico in 'A Star Is Born', Bradley Cooper. "Voci su di me incinta? Sì, sono incinta di #LG6", ha scritto su Twitter la cantante, lasciando intendere che il suo nuovo album è in fase di gestazione. Lady Gaga non ha specificato quando il nuovo lavoro verrà pubblicato.

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) 12 marzo 2019

