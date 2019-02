Lady Gaga scappa di nuovo a un passo dall'altare: tutta colpa di Bradley Cooper?

Come successe con Taylor Kynney, arrivato al capolinea anche l'amore con Christian Carino, pochi mesi prima del fatidico sì. Il motivo, almeno per i fan, nascosto nei nuovi tatuaggi della popstar

Le nozze sono un argomento un po' controverso per Lady Gaga. Per ben due volte, la cantante è arrivata a un passo dal fatidico sì, senza mai pronunciarlo davvero. La storia tra la popstar americana e Christian Carino è finita e con l'amore, è saltato anche il super matrimonio che i due avevano in programma a Venezia. Ma per miss Germanotti non è la prima volta: nel 2015 si lasciò con Taylor Kynney, sempre con l'anello già al dito.

I rumors sulla rottura tra Lady Gaga e Carino erano circolati dopo la cerimonia dei Grammy Awards, ai quali la cantante ha partecipato senza il manager e senza l'anello di fidanzamento che lui le ha regalato all'inizio del 2018, dopo nemmeno un anno che stavano insieme. La conferma è arrivata poi da fonti vicine a Lady Gaga al magazine People: "Semplicemente non ha funzionato. Le relazioni a volte finiscono".

Il copione sembra lo stesso della sua relazione precedente: prima il fidanzamento ufficiale con Taylor Kynney, con cui stava da 5 anni, nel giorno di San Valentino 2015.

Poi, un annetto dopo, la rottura, nonostante si vociferasse che i due stessero cercando di avere un figlio.

Ma se allora si parlò solo di una pausa e i fan sperarono in un ritorno di fianna, questa volta c'è una teoria ben diversa. Nel cuore di Lady Gaga si sarebbe insinuato niente meno che Bradley Cooper, dopo la chimica che i due hanno dimostrato in A star is born. Certo, il produttore è fidanzato con la super modella Irina Shayk, con cui ha anche una bimba, ma i nuovi tatuaggi di Lady Gaga hanno scatenato la fantasia degli ammiratori più romantici.

Uno è una grandissima rosa lungo la spina dosale che riporta i versi di La vie en Rose, la canzone che nella pellicola Ally (Lady Gaga) sta cantando quando Jackson (Bradley Cooper) la vede per la prima volta e si innamora di lei.

L'altro è un pentagramma con le note Sol La Sol La, che in inglese corrispondono a G A G A, il nome d'arte della popstar. I più complottisti hanno però voluto vederci dell'altro. Se al posto della chiave di violino, si sostituisce la chiave di basso, le note diventano B C B C. Guarda caso proprio le iniziali di Bradley Cooper.

