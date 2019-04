La rivelazione di Magalli: "Ecco perché è finita tra me e Giada Fusaro"

"Quella tra me e Giada è stata un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre". Giancarlo Magalli si confida con 'Gente', in edicola da venerdì 26 aprile, e parla del suo rapporto con le donne della sua vita e della fine della relazione con Giada Fusaro, la ragazza ventiduenne che proprio in trasmissione, a I Fatti Vostri, raccontò la terribile storia di abusi sessuali subiti dal suo maestro di karate quando aveva solo 12 anni. Tra Giada e Giancarlo ha pesato la differenza d’età: "Di sicuro", spiega Magalli, "gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Ecco, all’ennesima videochiamata notturna ho detto basta. Oltre che per le maldicenze sull’età. Giada ne ha già passate tante, attaccarla perché frequenta un settantenne è veramente troppo. Ma lei è così straordinaria che supererà anche questa".

