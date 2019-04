La mamma di Elettra Lamborghini: "E' un'anima pura. Tatuaggi? Mi ha promesso che li cancellerà"

"Il primo fu una scritta sul polso, un omaggio a una canzone di Michael Jackson. La accompagnai a farlo, perché era minorenne. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo su spalla e gluteo. Certe scelte sono spesso dettate dalla follia giovanile. Ma adesso mia figlia Elettra mi ha confidato di volerli cancellare. Non tutti, ma molti". Luisa Peterlongo, mamma di Elettra Lamborghini, affida a 'Gente', in edicola da venerdì 19 aprile, un affettuoso ritratto della terzogenita, pronta a esordire come coach a 'The Voice of Italy'. Dell'immagine sopra le righe di sua figlia, la signora racconta: "Non corrisponde alla sua anima pura. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un'anima pura". E sulla chirurgia estetica: "Quando è intervenuta sul seno ne abbiamo parlato, è stata una decisione molto ponderata. Io sono per la libertà. L'unica cosa che le ho chiesto è di non farsi toccare il viso".



