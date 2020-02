La Lazio vince e Anna Falchi si sveste. In sexy bianco (e celeste)

Ormai è diventata un'abitudine, quasi un rito propiziatorio: la Lazio vince e Anna Falchi - tifosa sfegatata biancoceleste - si spoglia. Il successo della squadra di Simone Inzaghi contro l'Inter, in un autentico match scudetto, è stato così importante che l'attrice ed ex modella italiana con cittadinanza finlandese ha deciso di postare su Instagram una foto particolarmente hot, in intimo (minimale ma gran classe) però... con annessa sciarpa biancoceleste.

Nonostante l'età non proprio da tempo delle mele, il 22 aprile gli anni saranno 48, Anna Falchi pare davvero in ottima forma. "Non voglio smettere di sognare", si legge nel post messo a corredo dello scatto. Sogni personali e sogni che alimenta nell'immaginario dei suoi fans. Ma adesso la domanda è una sola: come si presenterà nel caso in cui la sua amatissima Lazio dovesse beffare la Juventus conquistare lo scudetto? E qui, tornando in tema onirico, il sogno è legittimato ad assumere diverse forme. Come la fantasia...

