La 'dolce vita' di Wanda Nara: buongiorno hot dal balcone

Forme sensuali contenute a malapena in un body succinto: Wanda Nara fa ancora impazzire i suoi follower su Instagram. A scatenare i fan, questa volta, lo scatto che l'argentina ha regalato per celebrare "la dolce vita romana". Affacciata da un balcone dell'hotel Baglioni, nella Capitale, la moglie di Mauro Icardi si mostra intimo, in un vedo-non vedo che lascia davvero poco all'immaginazione. "La vita é bella , Buongiorno Roma grazie per tanti messaggi di Amore" è il messaggio che Wanda, ora alla ribalta anche come opinionista del Grande Fratello Vip, lancia al mondo, con uno scatto in bianco e nero che sposa sensualità, stile e bellezza sullo sfondo della Città Eterna. Le reazioni, ovviamente positive, non sono mancate: lo scatto intimo ha mandato in delirio i fan che hanno lodato la scollatura e risposto. con decine di migliaia di like.

