La cognata Miss Claudia sempre più scollata. Imbarazzo di Bonolis?

Le foto ci sono e ben visibili sul profilo social di Claudia Ruggeri. L'apprezzatissima Miss Claudia, già Poliziotta, di Avanti Un Altro ne ha pubblicate negli ultimi giorni una serie sempre più 'scollacciate' con successivo profluvio di commenti dei fans, tra il lusinghiero e il greve. Il pubblico si sa, in rete è poco selezionato. Tanto che - pare - il conduttore del programma ma soprattutto cognato della bella e generosa Miss le abbia consigliato costumi più morigerati, o perlomeno non più arditi di quelli di scena. Che dire? Questioni di famiglia. La Ruggeri è da anni sposata con Marco Bruganelli, fratello della moglie di Bonolis, Sonia. Proprio qualche giorno fa la showgirl avva confidato come fossero stretti e felici i rapporti in famiglia. Forse qualche imbarazzo quindi, oppure solo rumors. Che in ogni caso finiscono per fare sempre bene alla popolarità

