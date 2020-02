La buonanotte 'letale' di Wanda Nara, a letto sexy e senza veli

E' un appuntamento fisso, questo è vero. Chi segue Wanda Nara sui social o in TV sa bene che non andrà mai deluso: vederla semi nuda è una certezza. Che siano le scollature vertiginose che indossa nello studio di GF Vip oppure gli scatti che generosamente elargisce sul web, sono pochi i centimetri di pelle della avvenente showgirl che non sono pubblici.

La bravura, l'arte anche in questo, sta nel riuscire a non stufare. E almeno fino ad ora Wanda riesce sempre ad attirare l'attenzione su di sè. L'ultimo post, mutuando le parole che lei stessa scrive, è letale. Il corpo mozzafiato adagiato sulle lenzuola, il seno esposto di lato, un fondo schiena ormai celeberrimo a malapena coperto da un velo trasparente. Su tutto la malizia di una mano nella chioma spettinata e lo sguardo perso in qualche pensiero poco casto. "Buonanotte - recita il messaggio di Wanda - la bellezza può essere pericolosa ma l'intelligenza è letale". Non abbiamo dubbi. E questo il quadro che infatti ha mandato in visibilio l'utenza. Su Instagram la strategia con i suoi oltre 6 milioni di variegata utenza followers è evidente. Scatti e video hot in time line, storie invece dedicate sempre o quasi alla famiglia e numerosa prole. Come dire il diavolo e l'acqua santa, tutto all'interno dello stesso perimetro social. Capolavoro

