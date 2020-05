La bomba sexy Giulia De Lellis sarà la nuova opinionista del GF Vip

Le corna stanno bene su tutto ma l'amore trionfa comunque. Questa in fondo la morale se è vero come è vero che Giulia De Lellis ha conquistato il cuore e l'attenzione del pubblico con il suo fortunato libro sui tradimenti dell'allora fidanzato Andrea Damante, per poi ricadere tra le braccia del fedifrago. Così va il mondo. Ma la bella De Lellis non finisce di sfornare news: dovrebbe essere lei la nuova opinionista della nuova edizione del reality Grande Fratello Vip, anche se nulla è ancora certo. Al momento l’influencer non ha confermato o smentito la notizia. Per saperne di più non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata