La bella e la bestia, Heidi Klum bacia un maiale - VIDEO

Il corpulento suino pare non si sia trasformato in un principe. Certo ha fatto clamore il bacio dela splendida Heidi Klum al meno avvenente, quantunque simpatico animale. Commenti sarcastici e qualche indignazione social a parte, è stato siparietto più ironico che scandaloso. Mi porterà fortuna, ha sostenuto lei in TV. Lui invece è rimasto alquanto interdetto, smentendo la natura che normalmente gli viene attribuita. Pioggia di like sul post Instagram che l'impenitente seduttrice ha messo in timline

IL VIDEO:

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata