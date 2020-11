L'allenamento di Elisabetta Canalis in super forma... Con intoppo: un calcio 'sfiora' l'aiutante

Kick boxing per la showgirl in forma e super sexy

Elisabetta Canalis sexy, in forma e ironica come sempre. In un video su Instagram mostra la sua esercitazione di kick boxing mentre prende a calci una scarpa sulla testa di un 'aiutante' nell'allenamento. Dopo alcune esecuzioni perfette, ecco arrivare la faccia sconvolta del ragazzo, colpito (o meglio, sfiorato) in volto dal calcio della showgirl. "Il finale è la parte migliore" scherza Canalis nel post.

