Katy Perry e Orlando Bloom, matrimonio in vista: la proposta nel giorno di San Valentino

Fiori d'arancio in vista per la coppia più cool del momento. Dopo tre anni d'amore altalenante Katy Perry e Orlando Bloom sono pronti per il fatidico passo. L'attore è un vero romanticone: la proposta di matrimonio - spoilerata dalla mamma della cantante sui suoi canali social - non poteva che cadere nel giorno di san Valentino, sotto un arco a forma di cuore. Katy ha detto sì, quasi in lacrime, quando ha visto l'anello: un gioiello vintage con una grande pietra rosa.

Ancora emozionati, i neo fidanzati hanno condiviso lo stesso scatto sui social, che li rtitrae come sfondo al loro pegno d'amore. Lui con la scritta Lifetimes, per tutta la vita. Lei con "full bloom", piena fioritura letteralmente, in realtà un gioco di parole con il cognome dell'amato. Non ci resta che aspettare il grande giorno. Auguri!

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata