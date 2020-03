Katy Perry aspetta un figlio da Orlando Bloom: spunta il pancione sui social

Katy Perry è in dolce attesa: la popstar aspetta un figlio da Orlando Bloom. Ad annunciare la gravidanza è stata proprio lei postando un video che non lascia spazio ad interpretazioni sul proprio profilo Instagram, in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo 'Never Worn White'. "Diciamo solo che questa estate sarà molto ricca", ha scritto la 35enne che nel video appare di bianco vestita e con il pancione. Il dettaglio che non era sfuggito ai milioni di fan è stato confermato dalla stessa cantante che nel chat con i fan su Youtube ha ammesso rivelato che il parto è atteso per la prossima estate. "Succederanno un sacco di cose quest’estate, non solo partorirò, letteralmente, ma darò anche alla luce qualcosa che voi ragazzi stavate aspettando".

