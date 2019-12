Kate allontana William? Il gesto in tv della Duchessa scatena il gossip

William e Kate protagonisti dell'ultimo gossip reale. A scatenare il pettegolezzo tra i sudditi e i fan della famiglia Windsor un programma della Bbc girato in occasione delle feste di fine anno a cui hanno partecipato proprio i Duchi di Cambridge, "A Berry Royal Christmas". Sotto accusa una scena che mostra Kate scansarsi velocemente non appena il marito le appoggia una mano sulla spalla. I più maligni parlano di crisi profonda tra la coppia, ma c'è anche chi fa ironia, come spesso avviene sui social: è stato un tic nervoso? O una reazione al solletico?

The body language in this, I'd say she hates him.#kate

#ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NCXmSGSAv7 — Caolán Mc Aree (@Caolanmcaree) 16 dicembre 2019

