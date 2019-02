Isola dei Famosi, Fogli tradito dalla moglie? Il post 'rivelatore' sui social

È un san Valentino amaro in casa Fogli. Il cantante dei Pooh, al momento naufrago all'Isola dei Famosi, è al centro di uno scandalo rosa: un'esclusiva di Corona Magazine rivela che sua moglie Karin Trentini ha da oltre quattro anni una relazione con un altro uomo.

Karin Trentini Fogli e Riccardo Fogli sono sposati dal giugno del 2010 e insieme hanno una figlia, Michelle. A detta del magazine di Fabrizio Corona, la donna, però, sarebbe l'amante di Giampaolo Celli, anche lui sposato e con due figli. "Prova di questa relazione nascosta da oltre 4 anni - si legge sul sito - è la storia di Instagram pubblicata da lei settimana scorsa dove indossa un abito da sposa durante una sfilata organizzata da Giampaolo Celli, proprietario dell’azienda".

"Oggi festeggiamo i 4 anni", ha scritto Trentini sulle Instagram Stories riferendosi probabilmente al giorno in cui ha conosciuto Celli ed è iniziata la loro relazione. Una frase esplicita che la donna avrebbe scritto proprio per rendere noto il suo amore per Celli, dopo che lui avrebbe chiuso la storia. Sembra che, infatti, la moglie di Giampaolo Celli abbia scoperto il tradimento e messo il marito davanti alla scelta di troncare definitivamente con l'amante fissa o divorziare. Lui avrebbe scelto la moglie e Trentini non avrebbe digerito l'abbandono. Come reagirà Fogli, dall'isola dei famosi?

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata