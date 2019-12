Justin Timberlake ha tradito la moglie Jessica Biel? L'attore si scusa pubblicamente

Justin Timberlake non parla spesso della sua vita privata con la moglie Jessica Biel ma ora è arrivato il momento di farlo. L'attore di recente è stato paparazzato mano nella mano con l'attrice Alisha Wainwright, collega di Justin nel film "Palmer", durante una pausa delle riprese in un locale di New Orleans. "Mi tengo lontano dal gossip più che posso, ma penso che sia importante per la mia famiglia che io commenti i rumour che stanno facendo male alle persone che amo”, ha scritto il cantante statunitense. “Alcune settimane fa ho mostrato una forte mancanza di giudizio, ma fatemi chiarire una cosa, niente è successo tra me e la mia co-star. Ho bevuto troppo quella notte e sono pentito di quel comportamento. Avrei dovuto evitarlo. Non è l’esempio che voglio dare a mio figlio", prosegue Justin che chiarisce: "Chiedo scusa alla mia fantastica moglie e alla mia famiglia per aver messo tutti in una situazione piuttosto imbarazzante. Le mie energie sono tutte rivolte al mio ruolo di marito e padre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata