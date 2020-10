John Legend e Chrissy Teigen perdono il terzo figlio: "Un dolore mai provato"

Con un post straziante, carico di dolore, Chrissy Teigen ha annunciato di aver perso il bambino che stava aspettando da John Legend a causa di un aborto spontaneo. "Siamo scioccati e provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore che non avevamo mai sperimentato prima”, ha scritto la modella su Instagram a corredo di alcune immagini in bianco e nero che ritraggono lei e il marito in ospedale subito dopo la tragica perdita. Solo qualche giorno fa la Teigen era stata costretta al ricovero d'urgenza presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles per via adi alcune complicazioni, poi sfociate in un'emorragia.

"Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza", si legge ancora nel post nel quale la mo della che poi racconta: "Non abbiamo mai deciso i nomi dei nostri figli fino all’ultimo momento possibile dopo la nascita, solo poco prima di lasciare l’ospedale. Ma per qualche ragione avevamo cominciato a chiamare Jack il bambino che avevo in grembo. Per noi sarà per sempre Jack. Jack ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre".

"Al nostro Jack — sono così addolorata che i primissimi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, di non averti potuto dare la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre", si legge sempre nel post che si chiude con un ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso vicinanza e affetto alla coppia.

